Gernsbach – Verdächtige Anrufe

Gernsbach (ots) – Gleich drei Seniorinnen wurden am Donnerstagabend von unbekannten Betrügern in ungebührlicher Absicht angerufen. In allen drei Fällen gab sich der männliche Anrufer als Polizist aus und forderte die Damen auf Fenster und Türen zu schließen. Grund hierfür sei ein Einbruch in der Nachbarschaft. Im Laufe des Gesprächs wurde versucht Informationen über möglicherweise aufbewahrten Schmuck oder Bargeld einzuholen. Die pfiffigen Pensionärinnen waren allesamt über die aktuelle Masche der „Falschen Polizeibeamten“ informiert und beendeten das Telefonat. Zu einem Schaden kam es in keinem der Fälle.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3909449