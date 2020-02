Gernsbach – Versuchter Einbruch in Gaststätte, Zeugen gesucht

Anzeige

Gernsbach (ots) – Erfolglos verlief der Versuch eines Unbekannten, am Mittwochmorgen, gegen 4 Uhr, in eine Gaststätte in der Hauptstraße einzubrechen. Ein Anwohner wurde offenbar durch die nächtlichen Geräusche auf das Treiben aufmerksam und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, soll ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann versucht haben, die Eingangstür der Gaststätte mit Brecheisen aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Färbertorplatz. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Identität des Mannes aufgenommen, von dem bislang lediglich bekannt ist, dass er während der Tat offenbar polnisch gesprochen haben soll. Zeugen, die verdächtige Personen am Mittwochmorgen wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Beamten der Polizei in Gaggenau.

