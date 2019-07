Gernsbach – Zeugen gesucht

Anzeige

Gernsbach (ots) – Ein bisher Unbekannter beschädigte in dem Zeitraum von Freitag 17 Uhr bis Montag 10 Uhr in der Kapplerstraße einen geparkten blauen Mitsubishi Colt Cabriolet. Der Vorfall ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand bei einem Parkmanöver, wobei bei dem betroffenen Pkw in dem Bereich des Fahrzeughecks ein Sachschaden von 1.500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich nach dem Vergehen unerlaubt vom Unfallort, die Beamten des Polizeireviers Gaggenau suchen nun nach dem Unbekannten. Mögliche Zeugen werden unter der Telefonnummer 07225/9887-0 um Hinweise gebeten.

/gü

