Gernsbach – Zeugen zu Vorfall im Tunnel gesucht

Gernsbach (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nach einem Vorfall am Freitagabend auf der B 462 im Tunnel in Gernsbach, Fahrtrichtung Rastatt, gegen zwei 38 Jahre alte Männer wegen Nötigung im Straßenverkehr und hoffen in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise. Seitens der Kontrahenten wurden unterschiedliche Ansichten geschildert. Während sich der Fahrer eines Tanklastzuges gegen 20:30 Uhr angeblich durch das extrem langsame Fahren eines Seat-Fahrers genötigt fühlte, hielt der Autofahrer dagegen, dass er durch das dichte Auffahren des Tanklastzuges bedrängt wurde. An der westlichen Tunnelausfahrt stoppten letztendlich beide Fahrzeuglenker. Ein zufällig in diesem Moment mit seinem Rettungswagen vorbeikommender 53-Jähriger hielt an, um seine Hilfe anzubieten. So kam es mutmaßlich nicht zu einer weiteren Eskalation der Situation: Mögliche Zeugen melden sich bitter unter der Telefonnummer: 07225 9887-0.

