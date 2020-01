Gernsbach- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Anzeige

Gernsbach (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bleichstraße Höhe Kino ein zur Geschwindigkeitsüberwachung aufgestellten Enforcement Trailer besprüht. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in der Zeit von 01 Uhr und 03 Uhr verdächtige Personen beobachtet? Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten.

