Gernsbach – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gernsbach (ots) – Ein noch unbekannter Fahrradfahrer war am Montagnachmittag auf der B462 in Hilpertsau Richtung Rastatt unterwegs. Gegen 16.30 Uhr soll er auf Höhe eines Discounters die Kontrolle über sein Velo verloren haben und gestürzt sein. Hierbei geriet das Fahrrad auf die Fahrbahn, kollidierte mit dem Mercedes eines 60-Jährigen und sorgte so für einen Sachschaden. Der Radfahrer suchte anschließend das Weite. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Vorfall von dem Fahrer eines silbernen SUV beobachtet worden sein. Zeugen wenden sich bitten unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

