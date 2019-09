Gleisüberschreiter verursacht Zugverspätungen

Anzeige

Mannheim (ots) – Ein 14-Jähriger hat gestern Abend die Gleise 1 und 2 am Bahnhof Mannheim-Waldhof überquert und dadurch Zugverspätungen und sogar Ausfälle verursacht. Wie der Junge in einer Befragung angab, wollte er lediglich seinem Kumpel, der sich im abfahrbereiten Zug auf Gleis 3 befand, winken. Der Lokführer eben dieses Zuges sah den 14-Jährigen beim Überqueren der Gleise und entschied, seine Ausfahrt aus dem Bahnhof abzubrechen. Zu groß sei ihm die Gefahr gewesen, dass der Junge auch die nächsten Gleise überquere und verletzt würde. Eine Streife der Bundespolizei brachte den Jungen schließlich nach Hause. Mit ihm und seinem Vater führten die Beamten noch ein aufklärendes Gespräch über das Verhalten auf Bahnanlagen und Gefahren die aufgrund eines solchen Verhaltens entstehen. Es kam in der Zeit von 19:47 bis 20:00 Uhr zur Sperrung der Gleise im Bahnhof Mannheim-Waldhof. Dadurch erhielten mehrere Züge Verspätungen. Ein Zug fiel zum Teil und ein weiterer komplett aus. Etwaige Regressforderungen liegen in Eigenverantwortung der Deutschen Bahn.

