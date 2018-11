Anzeige

Ein 39 Jahre alter Gleitschirmflieger ist im Oberallgäu bei einem Absturz schwer verletzt worden. Am Freitag verlor der erfahrene Pilot bei seiner Landung in Blaichach plötzlich an Höhe, teilte die Polizei mit. In der Folge schlug er stark am Boden auf.

Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.