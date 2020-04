Gondelsheim – 24-Jährige von zwei jungen Frauen angegriffen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine 24-Jährige wurde am frühen Sonntagmorgen in Gondelsheim von zwei gleichaltrigen Frauen angegriffen und verletzt. Die Angreiferinnen hätten der 24-Jährigen gegen 00.15 Uhr an der Bahnhaltestelle Gondelsheim aufgelauert und zunächst beleidigt. Im weiteren Verlauf sei sie von den zwei Frauen geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Bei der Auseinandersetzung sei auch das Mobiltelefon der jungen Frau beschädigt worden. Die 24-Jährige habe schließlich zu ihrem Wohnhaus flüchten können. Die beiden Angreiferinnen wären ihr mit einem weißen BMW gefolgt, seien ausgestiegen und hätten sie weiter verbal angegangen. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam geworden sei, wären die Frauen in den Pkw gestiegen und davongefahren. Die 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer Frau, die mit ihrem Hund im Bereich der Bahnhaltestelle unterwegs war und den Vorfall beobachtet haben könnte. Die Zeugin wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

