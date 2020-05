Gondelsheim – Joggerin weicht Pkw aus und verletzt sich schwer – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Gondelsheim (ots) – Eine 30-jährige Joggerin musste am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr auf der „Alten Poststraße“ zwischen Gondelsheim und Diedelsheim einem von hinten nahenden Pkw ausweichen. Die junge Frau stürzte dabei und verletzte sich schwer am Sprunggelenk. Der Autofahrer verlangsamte noch seine Geschwindigkeit und vernahm auch die verletzt am Boden liegende Frau. Dennoch fuhr er weiter, ohne sich um die 30-Jährige zu kümmern.

Der etwa 60 Jahre alte Fahrer trägt graues, lichtes Haar, möglicherweise mit Haarkranz. Er war mit einem auffällig verschmutzten blauen und vermutlich auch älteren Pkw unterwegs.

Das Polizeirevier Bretten ermittelt wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung und bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, die unter 07252/50460 entgegengenommen werden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4606804 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4606804