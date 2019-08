Gondelsheim – Pedelec-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Gondelsheim wurde ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin war kurz nach 12.00 Uhr auf der Bruchsaler Straße unterwegs. An der Einmündung zur Brettener Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 26-Jährigen der mit seinem Pedelec auf der Brettener Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß rutschte der Zweiradfahrer über die Motorhaube des Pkw und fiel auf die Straße. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4344064