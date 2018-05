Gondelsheim – Westernsattel nach Einbruch in Stallung entwendet

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, in eine Stallung in der Südendstraße in Gondelsheim ein. Entwendet wurde ein Westernreitsattel im Wert von etwa 2.500 Euro. Ein weiterer Sattel wurde bis zum Eingang getragen – dort jedoch liegen gelassen. Offenbar verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu der Stallung, indem sie ein Vorhängeschluss aufbrachen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten gerne telefonisch unter 07252/50460 entgegen.

