Graben-Neudorf – Auseinandersetzung zwischen Hundehalter und Radfahrer -Radfahrer sowie Zeugen gesucht

Graben-Neudorf (ots) – Ein 64-jähriger Hundehalter meldete sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, bei der Polizei und gab an, dass er von einem Radfahrer mit einem Fahrradschloss geschlagen worden sei. Seinen Schilderungen zufolge war er mit seinen fünf Yorkshire Terriern kurz zuvor im Gewann Mühläcker unterwegs. Als er seine Hunde anleinen wollte, seien diese auf einen Radfahrer zu gerannt. Der Radfahrer hätte dann mit einem Fahrradschloss nach den Hunden geschlagen. Nachdem der 64-jährige in der Folge seinen Hunden zur Hilfe eilte, sei es zu einem Gerangel gekommen in dessen Verlauf er ebenfalls mit dem Fahrradschloss geschlagen und dadurch verletzt worden sei. Nach der Auseinandersetzung sei der Radfahrer in Richtung Neudorf davongefahren. Der 64-Jährige beschreibt den Radfahrer als etwa 70 Jahre alt, von kräftiger Statur und mit schütterem, grauem Haar. Außerdem trug der Mann eine Brille. Bekleidet sei er mit einem beigefarbenen Hemd und einer dunkleren Hose gewesen. Das Fahrrad sei ein rotes Mountainbike gewesen.

Zeugen sowie der Radfahrer selbst werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4384894