Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Graben-Neudorf (ots) – Am Montag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem MAN-Lkw die B 35 in Richtung Germersheim. In Höhe Graben-Neudorf stockte der Verkehr. Ein vor dem MAN fahrender Scania-Lastzug bremste bis zum Stillstand ab. … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4033729