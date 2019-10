Graben-Neudorf – Einbrecher werfen Gullydeckel in Ladeneingang

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Gullydeckel in den Glaseingang eines Ladengeschäfts im Bahnhofsring in Graben geworfen und sich so gegen 02:15 Uhr Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Im Inneren rissen sie mehrere Mobilfunkgeräte vom Sicherungskabel ab und ging mit ihrer Beute von über tausend Euro flüchtig. Durch einen Zeugen konnte zur Tatzeit beobachtet werden, wie mehrere Personen aus Richtung der Tatörtlichkeit in Richtung Ortskern davon rannten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07256/932933 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4394642