Graben-Neudorf – Missachtung des Vorrangs führt zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person und ein Unfallschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 36 in Höhe der Anschlussstelle Graben-Süd ereignete.

Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte gegen 19:00 Uhr auf der B 36 an der Anschlussstelle Graben-Süd nach links abzubiegen. Er missachtete hierbei den Vorrang eines in Richtung Karlsruhe fahrenden 33-jährigen Skoda-Fahrers. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, was aber nicht gelang. Durch den Aufprall wurde der Mercedes um 180 Grad gedreht. Die 33-jährige Beifahrerin des Skoda erlitt leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils etwa 5.000 Euro.

