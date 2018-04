Graben-Neudorf – Unbekannter setzt Gartenhütte in Brand

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter setzte am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 00:45 und 02:45, Uhr eine Gartenhütte in der Hofwiesenstraße in Graben-Neudorf in Brand. Zuvor hatte er sich Zutritt zum Grundstück verschafft. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Anhand der aktuellen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg gerne telefonisch unter 07256/93290 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3926475