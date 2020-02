Graben-Neudorf – Unfall auf B36 sorgt für lange Sperrung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montagmittag kam es auf der Bundesstraße B36 bei Graben-Neudorf zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Verkehrspolizei befuhr die 31-Jährige Fahrerin eines Renaults gegen 11:20 Uhr die B36 in Richtung Norden. Zwischen Linkenheim-Hochstetten und Graben-Neudorf kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger eines 47-Jährigen. Hierdurch wurde der vordere linke Reifen des Lkws zerstört, so dass das Gespann in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam und in der Böschung neben der Fahrbahn umkippte. Der Renault wiederum wurde vom Lkw abgewiesen und schleuderte mehrere Meter über die Fahrbahn, bis er letztlich in der rechtsseitigen Böschung entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Durch den Unfallhergang erlitten die beiden Beteiligten offenbar leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wobei der 47-Jährige zunächst aus seinem seitlich liegenden Fahrzeug befreit werden musste.

Für die Rettungs- und anschließenden aufwändigen Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten musste die B36 zwischen der Ausfahrt Graben-Süd und der Kreisstraße 3533 über mehrere Stunden bis voraussichtlich etwa 18 Uhr voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

