Graben-Neudorf – Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser in Graben-Neudorf eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Sonntag, 15:15 Uhr hebelten die Diebe die Terrassentür eines in der Birkenstraße gelegenen Hauses auf. Nachdem die Täter ins Innere gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro mit sich.

In der Hochstraße hebelten Einbrecher am Samstag zwischen 12:15 und 23:30 Uhr das Küchenfenster eines Wohnhauses in der Hochstraße auf. Auch hier durchsuchten die Unbekannten die gesamten Räumlichkeiten. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute jedoch fündig wurden, ist bislang noch nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

