Grömbach – Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Grömbach (ots) – Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Grömbach auf einem Parkplatz der Nagoldtalsperre ein Feuer an einem Holzpolter entzündet.

Der Täter kam gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren und legte den Brand. Anschließend entfernte er sich wieder mit seinem Wagen in Richtung Erzgrube. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und löschte es, wodurch größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 5360 in Verbindung.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

