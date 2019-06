Großbrand auf Bauernhof: Löscharbeiten beendet

Anzeige

Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten nach dem Großbrand auf einem Bauernhof in Meckenbeuren-Sassen (Bodenseekreis) am Morgen nach mehr als 30 Stunden beendet. Insgesamt waren 215 Einsatzkräfte am Ort, sechs von ihnen wurden beim Löschen leicht verletzt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mit.

Das Feuer war am Samstagabend in der Maschinen- und Lagerhalle des landwirtschaftlichen Betriebes ausgebrochen. Von dort griff es nach Angaben der Polizei auf eine weitere Halle über, die als Stall und Heulager genutzt wurde. Die Feuerwehr konnte 120 Rinder, Kälber und Pferde retten, 40 Tiere verendeten.

Der entstandene Schaden konnte am Montagmorgen noch immer nicht genau beziffert werden, soll aber deutlich über einer Millionen Euro liegen. Auch die Brandursache war noch unbekannt. Möglicherweise sei das Gebäude angezündet worden, sagte ein Polizeisprecher. Das müsse bei den Ermittlungen allerdings noch verifiziert werden. ots/BNN