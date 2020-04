Anzeige

In St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist in einer Recycling-Firma ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Papierstapel brennen lichterloh. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Löscharbeiten dauern an.

Das Feuer brach laut BNN-Informationen um 17.20 Uhr aus. Zahlreiche Rettungskräfte aus St. Leon-Rot un der Umgebung sind in der Lanzstraße im Einsatz, um das Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert