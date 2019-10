Gutach – Arbeitsunfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Im Zuge von Pressarbeiten ist es am Montagvormittag in einer Firma in der Hornberger Straße zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Mann hatte sich gegen 11 Uhr beim Hantieren an einer Pressmaschine an seiner Hand verletzt und musste mit einen Rettungswagen in das Klinikum Offenburg gebracht werden. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen.

