Gutach – `Auffahrunfall` auf Sommerrodelbahn

Gutach (ots) – Vermutlich hat die Unaufmerksamkeit einer 12-Jährigen am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf einer Sommerrodelbahn geführt. Die Schülerin war mit einer Gleichaltrigen in einem Doppelbob unterwegs, als sie am Ende der Bahn die Bremse zu spät betätigte und auf das Gefährt der vor ihnen fahrenden, ein Jahr jüngeren Klassenkameradin auffuhr. Während die Lenkerin des auffahrenden Bobs unverletzt blieb, trugen ihre Mitfahrerin und die jüngere Klassenkameradin leichten Blessuren davon. Die 12-Jährige wurde zur Sicherheit und Nachschau anschließend in das Klinikum nach Wolfach gebracht.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4011888