Gutach, B33 – Auffahrunfall

Gutach (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montag, gegen 12 Uhr, eine talaufwärts fahrende 19 Jahre alte Corsa-Fahrerin, in Höhe der Vogtsbauernhöfe, in das Heck eines verkehrsbedingt stehenden Iveco eines 22-Jährigen geprallt. Die Unfallverursacherin musste zur Untersuchung ins nächste Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 7.000 Euro, wobei nach Einschätzung der Beamten des Polizeireviers Haslach, bei dem Opel der Unfallverursacherin ein Totalschaden vorliegen dürfte.

