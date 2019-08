Gutach, B33 – Motorradfahrer gestürzt

Anzeige

Gutach, B33 (ots) – Nach dem Überholmanöver eines BMW-Lenkers in Gutach, in Fahrtrichtung Hausach, mussten mehrere zuvor überholte Fahrzeuglenker stark abbremsen. Ein hinterherfahrender 32-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät und bremste stark ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine nicht mehr fahrbereite Yamaha musste abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeirevier Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 insbesondere um Zeugenhinweise zum weißen BMW. /ag

