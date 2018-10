Gutach – Einbruch in Kindertagesstätte

Anzeige

Gutach (ots) – Noch unbekannte Einbrecher sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Straße ´Steinrücken´ eingestiegen. In den Räumen galt das Interesse der Langfinger dem Inhalt einer Wechselgeldkassette. Der an einem rückwärtig gelegenen Fenster und den Büromöbeln verursachte Sachschaden dürfte den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen.

