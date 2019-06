Gutach – Hubschrauber nach Motorradunfall im Einsatz

Anzeige

Gutach (ots) – Aufgrund schwerer Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg gebracht werden. Der 60 Jahre alte Biker war kurz nach 11 Uhr auf der L 107 talwärts in Richtung Gutach unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Yamaha verlor, gegen die Leitplanke fuhr und zu Fall kam. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. /ma

