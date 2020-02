Gutach im Kinzigtal – Unfall mit schwerverletzter Frau

Anzeige

Offenburg (ots) – Vermutlich eine medizinische Ursache hat ein Unfall, der sich am Samstagmittag in Gutach ereignete. Eine 76-jährige Frau fuhr auf einer Wendeplatte mit ihrem VW-Golf geradeaus, durchbrach einen Metallzaun und fuhr einen etwa fünf Meter tiefen Abhang hinunter. Am Fuße des Abhangs landete das Auto mit der Frontseite auf der Terrasse eines Wohnhauses, wobei es sich mit dem Fahrzeugheck an einer Dachrinne abstütze. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik in Freiburg eingeliefert werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Weil Hinweise auf eine medizinische Unfallursache vorlagen und die Frau um ihren Gesundheitszustand wusste, wurde ihr Führerschein einbehalten. CBR

