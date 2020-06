Gutach – Kontrolle von Leichtkrafträdern

Anzeige

Gutach (ots) – Eine Verkehrskontrolle am Sonntagabend wurde zwei 17-jährigen Leichtkraftradfahrern zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kontrollierten einen der Jugendlichen gegen 21.30 Uhr in der Straße „Wählerbrücke“ und mussten feststellen, dass an dem Kraftrad technische Veränderungen vorgenommen wurden und hierdurch die Betriebserlaubnis zum Erlöschen kam. Der zweite junge Mann wurde wenig später auf einem Parkplatz bei einem Bauernhof einer genaueren Überprüfung unterzogen. Auch an seinem 125er Leichtkraftrad vielen technische Veränderungen auf. Beide Fahrer müssen nun innerhalb einer Frist ihre Fahrzeuge wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand bringen und sich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige stellen.

