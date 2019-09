Gutach – Motorradfahrer auf der L 107 tödlich verunglückt

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Freitagmittag, gg. 15:10 Uhr, stürzte auf der L 107 zwischen Oberprechtal und Gutach ein Motorradfahrer in einer Linkskurve auf der Fahrt talwärts. Fahrer und Motorrad prallten in die Schutzplanken. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer tödliche Verletzungen zu. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Sachverständiger beigezogen. Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die L 107 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

