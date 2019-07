Gutach – Motorradfahrerin schwer verletzt

Anzeige

Gutach im Kinzigtal (ots) – Am Samstagmittag wollte eine Motorradfahrerin, als erste einer Dreiergruppe von Hornberg kommend, von der B 33 nach links in die L 107 in Richtung Prechtal abbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw im Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An dem Motorrad wurde die Vorderradgabel abgerissen. Teile flogen gegen ein nachfolgendes Motorrad. Dessen Fahrer blieb, wie der Pkw-Fahrer, unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Auf Grund der Bergungsarbeiten kam es bis 16:45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

