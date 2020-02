Gutach – Polizist gebissen

Anzeige

Gutach (ots) – Im Rahmen der Schlichtung eines Streites wurde am frühen Sonntagnachmittag in Gutach in der Kirchstraße ein Polizeibeamter in den Arm gebissen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach waren zuvor zu einem Familienstreit gerufen worden und mussten, da die Lage anders nicht zu beruhigen war, eine 33-Jährige festhalten. Damit war die Frau überhaupt nicht einverstanden weshalb sie zubiss. Der Polizeibeamte wurde hierbei verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik.

