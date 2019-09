Gutach – Schwerer Unfall auf der B 33 in Höhe Vogtsbauernöfe

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Autofahrer will am Freitag um 17:45 Uhr in Richtung Hausach fahrend – etwa 500 Meter nach dem Bahnübergang in Gutach – nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein nachfolgender Fahrzeugführer bemerkt dies zu spät, fährt ungebremst auf den stehenden Linksabbieger auf und schiebt dessen Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem in Richtung Hornberg fahrenden Wagen kommt. Beim Unfall werden von den insgesamt 8 Insassen in den drei beteiligten Pkw 7 Personen verletzt. FW, DRK und THW sind im Einsatz; an der Unfallstelle ist ein Rettungshubschrauber gelandet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 33 ist aktuell voll gesperrt.

