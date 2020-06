Gutach – schwerer Verkehrsunfall

Anzeige

Gutach (ots) – Am heutigen Nachmittag, gegen 17:10 Uhr, wollte ein 40-jähriger VW-Fahrer die B33 in Gutach überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem talwärts fahrenden Yamaha-Motorrad. Durch die Kollision wurden der 53-jährige Kradfahrer und seine 16-jährige Sozia schwer verletzt, der VW-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/FDR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 21 0 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4629305 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4629305