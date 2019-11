Anzeige

Gutach (ots) – Gutach – Übersehen

Auf der B294 in Richtung der B33 kam es am Mittwochabend gegen 17 Uhr vor dem Sommerbergtunnel zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte aus Richtung Wolfach kommend mit der vor ihm stehenden Fahrerin eines Ford. Durch den Aufprall wurde die 38 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4446119 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4446119