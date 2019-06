Gutach – Unfall beim Abbiegen

Anzeige

Gutach (ots) – Am Montagmorgen kam es gegen 9:30 Uhr in Gutach auf der B 33 an der Einmündung zur L 107 zu einem Unfall zwischen einem 52-jährigen Passat-Fahrer und einem 50-jährigen Mercedes-Lenker. Der 52-Jährige befuhr die B 33 in Richtung Hausach und wollte nach links auf die L 107 abbiegen. Hierbei übersah er bisherigen Erkenntnissen zufolge den in Richtung Hornberg fahrenden 50-Jährigen. Beide Fahrzeuge, an denen durch den Unfall ein Schaden von circa 20.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Fahrer des Passat erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

