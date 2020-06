Gutach – Unfall mit verletztem Fußgänger

Anzeige

Gutach (ots) – Nach der Erledigung seiner Bankgeschäfte überquerte ein Senior die Hauptstraße, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu kommen. Dabei wurde er gegen 15.30 Uhr von einem in Richtung Hornberg fahrenden Ford frontal erfasst. Der Fußgänger verletzte sich durch den Aufprall so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Sachschaden an dem Ford wird nach ersten Angaben auf mehrere Tausend Euro geschätzt und musste abgeschleppt werden. Die B33 war durch den schweren Unfall für einige Zeit voll gesperrt, eine örtlich eingerichtete Umleitung konnte inzwischen wieder aufgehoben werden.

