Gutach – Ungebetene Besucher in der Hauptstraße

Gutach (ots) – Zu insgesamt vier Einbruchsdiebstählen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hauptstraße in Gutach. Allesamt waren es gewerbliche Objekte die von bislang unbekannter Täterschaft heimgesucht wurden. Der beim Aufhebeln der Türen und Einschlagen von Fenstern entstandene Schaden liegt höher als die Beute. Aufgrund von Zeugenaussagen ist zu vermuten, dass die Täter nach 24 Uhr unterwegs waren. Entdeckt wurden alle Einbrüche in den frühen Morgenstunden. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten sich mit dem Polizeirevier in Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4280037