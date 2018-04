Gutach – Von der Straße abgekommen

Gutach (ots) – Der Fahrer eines Suzuki kam am heutigen Mittwoch gegen 13:20 Uhr alleinbeteiligt auf einer Brücke der B33, zwischen Blumbach und Vor-Ebersbach, in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab. Der 66 Jahre alte Mann durchbrach mit seinem Kleinwagen in der Folge die Leitplanke und blieb mit einem Rad seines Fahrzeugs an dem Fundament des Geländers hängen. Dadurch drehte sich das Gefährt und kam etwa vier Meter unterhalb in der Böschung noch vor der Gutach auf dem Autodach zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Offenburger Klinikum gebracht. Die Feuerwehr Gutach war, neben Rettungsdienst und Notarzt, mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 15:15 Uhr kam es auf der Strecke zu Behinderungen und einer kurzzeitigen Sperrung, da sich die Bergung des verunfallten Fahrzeuges schwierig gestaltete. An dem Auto und den Brückenaufbauten entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 13.000 Euro. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3920288