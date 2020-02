Gutach – Von Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Gutach (ots) – Glücklicherweise unverletzt blieben zwei Männer nach einem Unfall am Dienstagabend in der Hornberger Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war der 19 Jahre alte Fahrer eines Opels auf der B33 aus Richtung Hornberg kommend, im Ausgang einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam an einer dortigen Böschung auf dem Dachliegend zum Stillstand. Der Heranwachsende sowie sein Beifahrer konnten sich selbständig aus dem total beschädigten Corsa unverletzt befreien. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4518690 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4518690