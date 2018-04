Gutach – Vorfahrt missachtet

Gutach (ots) – Weil er die Vorfahrt eines Verkehrsteilnehmers missachtete, verursachte ein 86-Jähriger am Donnerstag einen Unfall. Der Mittachtziger befuhr gegen 14 Uhr den Auffahrtsast auf die B33 von Hausach kommend in Richtung Gutach. An der dortigen Stoppstelle missachtete er die Vorfahrt des von Haslach kommenden Lastwagens, woraufhin es zu einer Kollision zwischen dem Audi und dem Anhänger des Schwergewichts kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 5.000 Euro.

