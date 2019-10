Gutach – Zeugen nach Diebstahl gesucht

Anzeige

Gutach (ots) – Nach dem Diebstahl zweier Hasen von einem Grundstück in der Straße `Am Bach´, haben die Beamten des Polizeipostens Wolfach die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen Montagabend, 22:15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr hatte dort ein Unbekannter einen schwarzen Stallhasen, sowie ein weißes Kaninchen aus einem verriegelten Hasenstall entwendet. Auch die Tür zu einem Hühnerstall wurde durch die Besitzerin offen vorgefunden. Hier fehlte jedoch kein Tier. Wer Hinweise zu dem Unbekannten, verdächtigen Wahrnehmungen oder dem Verbleib der Tiere machen, wendet sich mit seinen Hinweisen unter der Telefonnummer 07834 8357-0 an die Beamten des Polizeipostens Wolfach. /rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4403060