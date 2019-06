Gutach – Zeugen zu Zusammenstoß gesucht

Anzeige

Gutach (ots) – Am Pfingstmontag kam es gegen 17.20 Uhr auf der B33 / Hornberger Straße zwischen Hornberg und Gutach im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein in Richtung Gutach fahrender 49-Jähriger war in einer leichten Linkskurve mit seinem Fiat mit dem in Richtung Hornberg fahrenden Audi eines 21-Jährigen zusammengestoßen. Der Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden total beschädigten Autos entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Durch die Beamten des Polizeireviers Haslach wurde bei der Unfallaufnahme außerdem festgestellt, dass der Fiat-Fahrer zudem unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde nach Entnahme einer Blutprobe daher einbehalten. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige. Da es widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei Haslach nach Zeugen: Tel. 07832 97592-0. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4293594