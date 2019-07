Haiterbach – Brand einer Lagerhalle

Anzeige

Calw (ots) – Am Samstagnachmittag geriet in Haiterbach eine Lagerhalle, in der Maschinen und Heuballen gelagert waren, in Brand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 30.000 bis 40.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer an der Halle gegen 15:45 Uhr aus. Als der Sohn des Eigentümers die brennenden Heuballen bemerkte, konnte er mit einer weiteren Person noch sämtliche Maschinen aus der Lagerhalle in Sicherheit bringen. Das Dach und einzelne Wände der Lagerhalle brannten im weiteren Verlauf vollständig durch.

Die freiwillige Feuerwehren Haiterbach mit Teilorten sowie Nagold waren zur Brandbekämpfung mit insgesamt 63 Mann und 8 Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund erster Ermittlungen ist der Brand vermutlich aufgrund eines kurz vor Brandausbruch neben den Hauballen abgestellten Rasenmähertraktors entstanden.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4335329