Haiterbach – Einbrecher durchwühlen Schränke

Haiterbach (ots) – Am Freitag sind Unbekannte in ein Haus in Haiterbach eingedrungen.

Über den Balkon im Erdgeschoss verschafften sich die Einbrecher gegen 18:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Straße „Ziegeläcker“. Innerhalb des Gebäudes durchwühlten sie mehrere Schränke und flüchteten danach unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-4444 zu melden.

