Haiterbach – (Korrekturmeldung) Bolzen an Standfuß von Maibaum gelöst

Haiterbach (ots) –

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag (25./26.05.2019) am Standfuß des auf dem Marktplatz in Haiterbach stehenden Maibaumes die Bolzensicherung aufgeschraubt. Vermutlich wollte man den Bolzen herausziehen. Dieses Vorhaben gelang wohl nicht, zumal sich der Bolzen verkeilte. Aufgrund der davon ausgehenden potentiellen Gefahr ermittelt der Polizeiposten Haiterbach nun wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise werden unter 07456/285 oder per Mail an haiterbach.pw@polizei.bwl.de entgegengenommen.

