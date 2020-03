Haiterbach – Unter Alkohol Unfall verursacht und schwer verletzt

Anzeige

Calw (ots) – Am Donnerstagabend kam es auf der Landstraße 354 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger mit seinem VW die Landstraße 354 von Haiterbach kommend in Richtung Unterschwandorf. In einer langgezogenen Linkskurve kam er, bisherigen Ermittlungen zufolge, alkoholisiert und mit zu hoher Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim links Gegenlenken, prallte das Fahrzeug gegen die dortige Schutzplanke, wurde von dieser nach rechts abgewiesen und bohrte sich mit der Fahrzeugfront auf einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Hang. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogene werden. Nach momentanem Kenntnisstand befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine weitere Person im Fahrzeug, welche die Unfallörtlichkeit jedoch noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Nagold zu Fuß verließ. Die Absuche nach dem Mitfahrer mit Hilfe des Polizeihubschraubers und der Freiwilligen Feuerwehr Haiterbach blieb erfolglos. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, das der 31-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Fahrzeug, welches nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen ist, entstand durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste von der Unfallstelle Abgeschleppt werden.

