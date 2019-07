Hambrücken – Drei Tatverdächtige nach Räuberischem Diebstahl ermittelt

Anzeige

Hambrücken (ots) – Nach dem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Wohnzimmer einer in der Kriegsstraße in Hambrücken gelegenen Wohnung mit anschließender Gegenwehr gegenüber dem Bestohlenen konnte das Polizeirevier Philippsburg drei Tatverdächtige feststellen.

Nach bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal hatte der geschädigte 57-Jährige von seiner Küche aus beobachtet, als ein Mann von einem Tatgenossen an das offen stehende Wohnzimmerfenster hochgehievt wurde. Aus dem Innern ergriff jener eine dort abgelegte Geldbörse mit Bargeld von einem Tisch und beide flüchteten über die Rheinstraße in die Weiherer Straße.

Der 57-Jährige verfolgte sie sogleich mit seinem Fahrrad und bekam auch einen der Beiden an der Kapuze zu fassen. Allerdings versetzte ihm der Täter einen Fausthieb gegen den Kopf, worauf der Bestohlene zu Boden fiel. In der Folge rannten die Unbekannten in ein Wohnhaus.

Die inzwischen verständigten Streifenbeamten trafen dort insgesamt sechs junge Männer an, wovon ein 18-Jähriger und zwei im Alter von 19 Jahren als Tatverdächtige in Frage kamen. Bezüglich der genauen Tatbeteiligung der aus Polen stammenden Heranwachsenden dauern die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4322188