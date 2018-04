Hambrücken – Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots) – Bargeld von mehreren hundert Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag in eine Bäckereifiliale in der Hambrücker Hauptstraße erbeutet.

Nach den Feststellungen der Polizei waren die Diebe über ein Fenster in den Laden eingedrungen. Im Inneren öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Tresor. Nachdem sie das Bargeld sowie Wertgegenstände an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich wieder auf demselben Weg wie sie in die Bäckerei eigedrungen waren.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

